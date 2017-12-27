1727 декабря

Неделю назад мы сменили юридический адрес — переехали в новый офис. Сейчас понадобилось выставить покупателю корректировочный счет-фактуру. Первоначальный документ мы выписывали, когда располагались по старому адресу. Какой адрес записать в документе: старый или новый?

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отвечает:

В корректировочном счете-фактуре запишите новый адрес.

Компании выставляют корректировочный счет-фактуру, если изменилась стоимость товаров. Адрес продавца — обязательный реквизит счета-фактуры, в том числе корректировочного (подп. 3 п. 5.2 ст. 169 НК РФ). В документе продавец записывает данные, которые актуальны на момент оформления счета-фактуры. Значит, записать в нем нужно новый адрес. Это подтверждают и чиновники (письмо Минфина России от 04.09.12 № 03-07-08/264).

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