В корректировочном счете-фактуре запишите новый адрес.

Компании выставляют корректировочный счет-фактуру, если изменилась стоимость товаров. Адрес продавца — обязательный реквизит счета-фактуры, в том числе корректировочного (подп. 3 п. 5.2 ст. 169 НК РФ). В документе продавец записывает данные, которые актуальны на момент оформления счета-фактуры. Значит, записать в нем нужно новый адрес. Это подтверждают и чиновники (письмо Минфина России от 04.09.12 № 03-07-08/264).