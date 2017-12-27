1927 декабря

Жена сотрудника оформила опекунство. Сам работник опекуном не стал. Но они живут вместе, он обеспечивает ребенка. Имеет ли работник право на детский вычет?

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отвечает:

У сотрудника нет права на вычет.

Родители и опекуны вправе уменьшать налоговую базу по НДФЛ на детские вычеты. Супруги родителей вправе получить вычет, если они обеспечивают ребенка (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). А вот у супругов опекунов такого права нет (письмо Минфина России от 12.04.12 № 03-04-06/8–109).

Единственные опекуны вправе получить вычет в двойном размере. Чтобы им воспользоваться, супруга вашего сотрудника должна представить работодателю документ из органов опеки, который подтвердит, что она единственный опекун (письмо Минфина России от 14.12.15 № 03-04-05/72969).

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