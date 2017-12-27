3727 декабря

Недавно взялась вести учет в новой компании. В ней числится один директор, он же единственный учредитель. Предыдущий главбух раньше сдавала нулевую форму РСВ-1 с пояснениями, что руководитель не получает зарплату, и СЗВ М. Но с середины прошлого года она перестала сдавать СЗВ М. Пояснила тем, что директор на пенсии и ему не нужен стаж. Трудовой договор учредитель не заключал. Разве это правильно?

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отвечает:

В данном случае вы вправе не сдавать СЗВ-М, но не на том основании, которое использовала предыдущий бухгалтер.

В форме СЗВ-М нет сведений о стаже. Документ нужен, чтобы подтвердить факт работы. Если с пенсионером действует трудовой договор, то компания подает на него СЗВ- М, чтобы фонд не индексировал пенсию работнику. Иначе компанию оштрафуют на 500 рублей за каждый отчет (ст. 17 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ). Но в вашем случае вы вправе не сдавать отчет. Только по другой причине.

Отчет надо сдавать на тех «физиков», которые заключили с компанией трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг. Компания не заключала договор с директором, а деятельности не ведет, поэтому отчет можно не сдавать (письмо ПФР от 13.07.16 № ЛЧ-08-26/9856).

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