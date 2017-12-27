В данном случае вы вправе не сдавать СЗВ-М, но не на том основании, которое использовала предыдущий бухгалтер.

В форме СЗВ-М нет сведений о стаже. Документ нужен, чтобы подтвердить факт работы. Если с пенсионером действует трудовой договор, то компания подает на него СЗВ- М, чтобы фонд не индексировал пенсию работнику. Иначе компанию оштрафуют на 500 рублей за каждый отчет (ст. 17 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ). Но в вашем случае вы вправе не сдавать отчет. Только по другой причине.

Отчет надо сдавать на тех «физиков», которые заключили с компанией трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение работ или оказание услуг. Компания не заключала договор с директором, а деятельности не ведет, поэтому отчет можно не сдавать (письмо ПФР от 13.07.16 № ЛЧ-08-26/9856).