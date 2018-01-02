202 января

У компании на балансе числится вагон-бытовка. Для деятельности она не нужна. Актив хочет купить учредитель в личное пользование. При этом компания задолжала ему деньги по договору займа. Вправе ли мы провести зачет требований?

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отвечает:

Да, вы вправе сделать зачет или подписать соглашение об отступном.

Компания и учредитель вправе зачесть однородные требования (ст. 410 ГК РФ). На момент зачета требования уже должны появиться. Поэтому сначала подпишите с учредителем договор купли-продажи и оформите документы о передаче ему бытовки. Затем подпишите акт о зачете.

Вместо зачета можно подписать соглашение об отступном. Компания может сразу заключить с учредителем соглашение, по которому передаст бытовку в счет долга по займу (ст. 409 ГК РФ). На стоимость бытовки все равно начислите НДС, потому что передача имущества в качестве отступного — тоже реализация (определение ВС РФ от 31.01.17 № 309-КГ16-13100).

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