НДС с материалов не нужно восстанавливать.

Компания по-особому заявляет к вычету НДС с готовых основных средств или оборудования к установке. Принять налог к вычету по таким активам можно только в том квартале, когда организация приняла покупку к учету (абз. 3 п. 1 ст. 172 НК РФ). При этом не обязательно дожидаться, когда компания переведет актив на счет 01 «Основные средства» (письмо Минфина России от 11.04.17 № 03-07-11/21548).

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Осторожнее с вычетами НДС по командировочным и подотчетным

Ваша компания не покупала готовые основные средства, а создала их сама. Поэтому особенности вычета по основным средствам применять не нужно. Вы правильно приняли вычет по запчастям в периоде, когда их купили. Сейчас вы их используете для облагаемых операций. Поэтому не восстанавливайте налог.