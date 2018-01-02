Сдайте уточненку в течение пяти рабочих дней после того, как получили требования. Пояснения можно не прикладывать.

Инспекторы проверяют отчетность по взносам по контрольным соотношениям (письмо ФНС России от 30.06.17 № БС-4-11/12678@). Если равенства не соблюдаются, налоговики требуют пояснить расхождения либо сдать уточненку. Ответить нужно в течение пяти рабочих дней после того, как компания получила требование.

Важная статья:

Налоговики ждут нулевые расчеты по взносам

В расчет нужно включать всех работников, с которыми действуют трудовые или гражданско-правовые договоры. Даже если сотрудница в декрете и не получает выплаты, которые облагаются взносами, она застрахована.

В уточненке заполните все те же разделы, что в исходном отчете. Раздел 3 подайте только на забытую сотрудницу (п. 1.2 Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@). Раз вы уточняете расчет, пояснения отдельно не нужны (п. 3 ст. 88 НК РФ).