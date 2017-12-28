1528 декабря

Получили претензию от клиента. Мы должны вернуть деньги за товары по договору 2016 года. Как учесть для налога на прибыль возврат денег?

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отвечает:

Чиновники считают, что нужно исправлять учет, так как в прошлом году компания учла доходы и расходы ошибочно. Если ошибка привела к переплате, можно исправить ее в текущем периоде.

Клиент вправе отказаться от некачественного товара и потребовать деньги. В этом случае договор считается расторгнутым. А раз контракт не состоялся, компания по ошибке учла доходы и расходы (письмо Минфина России от 05.02.10 № 03-03-06/1/51).

Если ошибка привела к переплате налога за 2016 год, ее можно исправить в текущем периоде (п. 1 ст. 54 НК РФ). Для этого отразите в доходах себестоимость товара, который вернул покупатель. А оплату по договору отразите во внереализационных расходах. Если ошибка привела к неуплате налога либо по итогам года получен убыток, сдайте уточненку.

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