Согласие директора нужно, если по должностной инструкции руководитель не обязан выполнять обязанности главбуха.

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Как на время сделать зама главбухом

Во время отпуска сотрудника его может заменять другой работник. В том числе руководитель компании. Если в должностной инструкции директора записано, что он выполняет обязанности главбуха во время отдыха основного работника, дополнительные документы не нужны. Достаточно приказа. При этом директору не положена доплата за исполнение обязанностей (письмо Минздравсоцразвития России от 12.03.12 № 22-2-897).

Если директор не обязан замещать главбуха, нужно согласие руководителя на дополнительные функции (ст. 60.2 ТК РФ). Подпишите с директором дополнительное соглашение к трудовому договору и установите там доплату за совмещение.

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