3728 декабря

Главный бухгалтер уходит в отпуск. Приказом директор назначает себя исполняющим обязанности главбуха. Основание в приказе — производственная необходимость. Должен ли директор дополнительно написать заявление о согласии исполнять обязанности?

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отвечает:

Согласие директора нужно, если по должностной инструкции руководитель не обязан выполнять обязанности главбуха.

Во время отпуска сотрудника его может заменять другой работник. В том числе руководитель компании. Если в должностной инструкции директора записано, что он выполняет обязанности главбуха во время отдыха основного работника, дополнительные документы не нужны. Достаточно приказа. При этом директору не положена доплата за исполнение обязанностей (письмо Минздравсоцразвития России от 12.03.12 № 22-2-897).

Если директор не обязан замещать главбуха, нужно согласие руководителя на дополнительные функции (ст. 60.2 ТК РФ). Подпишите с директором дополнительное соглашение к трудовому договору и установите там доплату за совмещение.

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