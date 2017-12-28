1228 декабря

Получили от поставщика счет-фактуру. Наши юристы проверили документ и сказали, что он неверный. В счете-фактуре не хватает одной строки, куда продавец записывает идентификатор государственного контракта. Юристы правы?

Темы:

отвечает:

Да.

С 1 июля в счете-фактуре появился дополнительный обязательный реквизит «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)». Изменения внесло постановление Правительства РФ от 25.05.17 № 625.

Строку заполняют компании, которые продают товары или выполняют работы по госзаказам. Даже если контракт у вас обычный, применять нужно новую форму счета-фактуры.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.