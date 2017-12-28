Да.

С 1 июля в счете-фактуре появился дополнительный обязательный реквизит «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)». Изменения внесло постановление Правительства РФ от 25.05.17 № 625.

Строку заполняют компании, которые продают товары или выполняют работы по госзаказам. Даже если контракт у вас обычный, применять нужно новую форму счета-фактуры.

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