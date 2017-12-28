Начислите налог по ставке 18 процентов на всю продажную стоимость автомобиля.

Компания по-особому считает налоговую базу по НДС, если перепродает автомобили, которые раньше купила у «физиков» для перепродажи.

Важная статья:

Стало проще возместить НДС

В этом случае налоговая база — разница между рыночной ценой с учетом налога и покупной стоимостью (п. 5.1 ст. 154 НК РФ). Но вы купили машину не для продажи, а для производственной деятельности. Поэтому правило пункта 5.1статьи 154 НК РФ в вашем случае не действует.

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