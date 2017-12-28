528 декабря

Работаем на общей системе. В прошлом году у «физика» купили для директора компании автомобиль и поставили его на баланс. Сейчас директору автомобиль стал не нужен, поэтому его продаем. Покупатель — один из сотрудников компании. По какой ставке посчитать НДС: по ставке 18 или 18/118 процентов?

Тема:

отвечает:

Начислите налог по ставке 18 процентов на всю продажную стоимость автомобиля.

Компания по-особому считает налоговую базу по НДС, если перепродает автомобили, которые раньше купила у «физиков» для перепродажи.

В этом случае налоговая база — разница между рыночной ценой с учетом налога и покупной стоимостью (п. 5.1 ст. 154 НК РФ). Но вы купили машину не для продажи, а для производственной деятельности. Поэтому правило пункта 5.1статьи 154 НК РФ в вашем случае не действует.

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