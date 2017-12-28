Торгуем мебелью для дачи и сада. Заказали у производителя партию стульев. Оплатили по договору аванс на поставку, но до сих пор не получили от поставщика счет-фактуру на предоплату. Вправе ли мы заявить вычет с аванса без счета фактуры?
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