1128 декабря

Торгуем мебелью для дачи и сада. Заказали у производителя партию стульев. Оплатили по договору аванс на поставку, но до сих пор не получили от поставщика счет-фактуру на предоплату. Вправе ли мы заявить вычет с аванса без счета фактуры?

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отвечает:

Нет, не вправе.

Компании вправе заявить вычет с предоплаты поставщику (п. 12 ст. 171 НК РФ). Но только если продавец выставил счет-фактуру на аванс (п. 9 ст. 172 НК РФ).

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