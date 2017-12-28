228 декабря

Директор решил обновить технику в офисе. Для этого купили комплектующие, чтобы самостоятельно собрать из них компьютеры. Также приобрели два уже готовых компьютера и сразу ввели их в эксплуатацию. Учли компьютеры как основные средства. Мы можем принять к вычету НДС с готовых компьютеров?

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отвечает:

Вы вправе получить вычет на готовые компьютеры (абз. 3 п. 1 ст. 172 НК РФ).

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