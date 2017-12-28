Директор решил обновить технику в офисе. Для этого купили комплектующие, чтобы самостоятельно собрать из них компьютеры. Также приобрели два уже готовых компьютера и сразу ввели их в эксплуатацию. Учли компьютеры как основные средства. Мы можем принять к вычету НДС с готовых компьютеров?
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