2028 декабря

Сотрудник взял в аренду автомобиль в месте командировки. Объяснил, что было неудобно добираться на общественном транспорте. Подтверждающие документы он принес, путевой лист составил. Директор подписал авансовый отчет на всю сумму. Но аренда транспорта не прописана в приказе о командировке. Удерживать ли НДФЛ?

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отвечает:

Есть основания не удерживать НДФЛ, но не исключены споры с инспекторами.

Работодатель обязан компенсировать сотруднику расходы на проезд в командировке (ст. 168 ТК РФ). Компания вправе возместить и другие затраты, если руководитель это разрешит. Порядок компенсации компания устанавливает во внутренних документах (письмо Минтруда России от 14.02.13 № 14-2-291).

Компенсация расходов на исполнение трудовых обязанностей не облагается НДФЛ (абз. 11 п. 3 ст. 217 НК РФ). В Минфине считают, что расходы на аренду автомобилей для проезда по городу, где сотрудник находится в командировке, не облагаются НДФЛ (письмо от 29.11.10 № 03-03-06/1/742).

В то же время инспекторы на местах придерживаются другого мнения. Расходами на проезд считаются траты на поездку до места командировки и обратно, до вокзала либо аэропорта (п. 12 Положения, утв постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749). В остальных случаях налог нужно удержать.

В вашем регионе судебная практика не сложилась. Но, к примеру, столичные судьи поддерживают налоговиков (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.04.13 № А40-51503/12-90-279). Чтобы исключить претензии, выясните, как считают инспекторы в вашей налоговой.

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