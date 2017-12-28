Признать расходы полностью не получится.

Компания не учла расходы, поэтому занизила в прошлых периодах налог на прибыль. Вернуть переплату по налогу можно только в течение трех лет с момента, когда компания перечислила лишнее в бюджет (п. 7 ст. 78 НК). Из-за забытых расходов вы переплатили налог. Но с 2011 года прошло больше времени, поэтому полностью учесть старые расходы не получится (письмо Минфина России от 05.05.10 № 03-02-07/1–216).

Три года для возврата по налогу на прибыль нужно считать с даты, когда компания сдала отчетность (определение ВС РФ от 03.09.15 № 306-КГ15-6527). На данный момент меньше трех лет прошло только с декларации за 2014 год. Это последняя отчетность, в которой вы должны были отразить амортизацию. Поэтому сейчас вы сможете учесть расходы только за этот период. Причем списать расходы в этом году можно, только если за 2014 год ваша компания получила прибыль (ст. 54 НК РФ).