2328 декабря

Наша компания выполнила работы по договору строительного подряда. Заказчик принял работу, но во время эксплуатации объекта выявил недостатки. Теперь мы должны их устранить. Какими первичными документами необходимо оформить ремонт по гарантии? Вправе ли мы предъявить к вычету НДС по материалам, которые потратили, чтобы исправить недостатки?

Тема:

отвечает:

Расходы по гарантии подтвердят договор и акты о недостатках, выполненных работах и списании материалов. По материалам для гарантийного ремонта вычет НДС заявить нельзя.

Компания вправе учесть расходы на гарантийный ремонт, если условие об исправлении недостатков прописано в договоре. Чтобы обосновать траты, выявите недостатки, составьте об этом дефектную ведомость и акт. Когда выполните работы, оформите акт на списание материалов и документ на выполненные работы. Учтите стоимость материалов и работ как прочие расходы (подп. 9 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Бесплатные работы считаются реализацией и облагаются НДС (п. 1 ст. 146 НК РФ). Но ремонт по гарантии от налога освобожден (подп. 13 п. 2 ст. 149 НК РФ). Поэтому принять к вычету НДС по материалам вы не вправе. Если уже успели заявить вычет, восстановите налог в квартале, когда используете материалы для ремонта (подп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.