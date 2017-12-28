Расходы по гарантии подтвердят договор и акты о недостатках, выполненных работах и списании материалов. По материалам для гарантийного ремонта вычет НДС заявить нельзя.

Компания вправе учесть расходы на гарантийный ремонт, если условие об исправлении недостатков прописано в договоре. Чтобы обосновать траты, выявите недостатки, составьте об этом дефектную ведомость и акт. Когда выполните работы, оформите акт на списание материалов и документ на выполненные работы. Учтите стоимость материалов и работ как прочие расходы (подп. 9 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Бесплатные работы считаются реализацией и облагаются НДС (п. 1 ст. 146 НК РФ). Но ремонт по гарантии от налога освобожден (подп. 13 п. 2 ст. 149 НК РФ). Поэтому принять к вычету НДС по материалам вы не вправе. Если уже успели заявить вычет, восстановите налог в квартале, когда используете материалы для ремонта (подп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ).