1228 декабря

Сотруднику при приеме на работу завели новую трудовую книжку, потому что прежнюю он потерял. В июне мы выдали ему книжку на руки под расписку. Потом он принес заявление на увольнение и старую трудовую книжку. А в ней — запись о том, что во время работы у нас он еще целый год был сотрудником другой компании. Как теперь внести запись об увольнении?

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отвечает:

Потребуйте у сотрудника книжку, которую вы завели. Если он не принесет документ, возьмите у работника письменное заявление с просьбой внести в старую трудовую книжку сведения о работе в вашей компании.

Компания вносит запись об увольнении в трудовую книжку (ст. 84.1 ТК РФ). У работника не было документа, когда он устраивался в компанию, поэтому вы завели новую книжку. Так именно этот документ вы должны вернуть работнику при увольнении, потребуйте, чтобы сотрудник принес новую книжку.

Объясните, что закон запрещает сразу два основных места работы. Поэтому, даже если вы внесете запись о приеме и увольнении в старую книжку, стаж у работника от этого не изменится. ПФР не станет засчитывать пересекающиеся периоды.

Если аргументы не убедят работника, возьмите у него объяснительную, по какой причине он не возвращает книжку. Трудинспекторы на местах подтвердили, что компания вправе внести запись о приеме и увольнении в старую книжку работника. Для этого он должен написать заявление. Старую трудовую книжку зарегистрируйте и попросите сотрудника расписаться в том, что он получил документ на руки.

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