Списывать расходы на страхование грузов без полисов рискованно.

Компания вправе учесть расходы на добровольную страховку грузов (подп. 2 п. 1 ст. 263 НК РФ). Перевозчик страхует груз только с разрешения заказчика (п. 5 ст. 4 Федерального закона от 30.06.03 № 87-ФЗ). Расходы подтверждает договор со страховой компанией (п. 2 ст. 940 ГК РФ). А значит, списывать расходы без этого документа рискованно. Иначе право на учет затрат удастся защитить только в суде (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.11.10 № А21-255/2010).

Чтобы обезопасить расходы, запишите в договоре с перевозчиком условие о том, что контрагент обязан представлять копии полисов вместе с отчетом. Также запишите, что контрагент отвечает за сохранность грузов компании (ст. 7 закона № 87-ФЗ). В этом случае споров с контрагентом и проверяющими не будет.