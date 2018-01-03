Предприниматель должен зарегистрироваться в ФСС, а подавать документы в ПФР не требуется.

С 1 января пенсионные, медицинские взносы и платежи на случай временной нетрудоспособности контролируют налоговики. Поэтому о первом трудовом договоре с работником предприниматель больше не должен сообщать в ПФР.

Налоговая передала сведения о предпринимателе в момент его регистрации (подп. 1 п. 1 ст. 11 Федерального закона от 15.12.01 № 167-ФЗ). А как только бизнесмен сдаст первый расчет на работников, инспекторы передадут данные в фонд. Поэтому подавать заявление не нужно (письмо ФНС России от 31.01.17 № БС-4-11/1628@).

Взносы на травматизм страхователи по-прежнему платят в ФСС, поэтому предприниматель обязан встать на учет в фонде. Срок — 30 календарных дней с даты, когда бизнесмен заключил трудовой договор с работником (подп. 3 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ). За просрочку фонд вправе оштрафовать предпринимателя на 5 тыс. рублей, а если бизнесмен задержит документы на 90 дней и более, то на 10 тыс. рублей (ст. 26.28 закона № 125-ФЗ).