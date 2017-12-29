Вы вправе учесть комиссию в расходах, если обоснуете ее необходимость.

Работодатель обязан выдать аванс сотруднику, который едет в командировку. Эти деньги работник может потратить на оплату проезда, проживания и другие цели, которые связаны с поездкой (п. 10 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749). Если сотрудник не израсходовал аванс, то остаток он вправе вернуть наличными или перевести на расчетный счет с комиссией.

Список командировочных расходов открыт. Вы вправе списать комиссию, если в положении о командировках запишете условие о компенсации расходов на перевод денег. Но дополнительно их все равно нужно обосновать.

Возмещение комиссии обоснованно, если компании выгодно получить деньги на счет, а не копить их в кассе и оплачивать инкассацию. Чтобы подтвердить расходы, попросите сотрудника приложить к отчету документы об оплате. Например, выписку из онлайн-банка.

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