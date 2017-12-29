1629 декабря

Сотрудник вернулся из командировки и принес авансовый отчет. По документам работник израсходовал меньше денег, чем получил под отчет. Остаток средств подотчетник перечислил на счет компании через онлайн-банк. За перевод банкиры взяли комиссию — 2 процента. Директор возместил сотруднику траты. Вправе ли мы списать комиссию?

Темы:

отвечает:

Вы вправе учесть комиссию в расходах, если обоснуете ее необходимость.

Работодатель обязан выдать аванс сотруднику, который едет в командировку. Эти деньги работник может потратить на оплату проезда, проживания и другие цели, которые связаны с поездкой (п. 10 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749). Если сотрудник не израсходовал аванс, то остаток он вправе вернуть наличными или перевести на расчетный счет с комиссией.

Список командировочных расходов открыт. Вы вправе списать комиссию, если в положении о командировках запишете условие о компенсации расходов на перевод денег. Но дополнительно их все равно нужно обосновать.

Возмещение комиссии обоснованно, если компании выгодно получить деньги на счет, а не копить их в кассе и оплачивать инкассацию. Чтобы подтвердить расходы, попросите сотрудника приложить к отчету документы об оплате. Например, выписку из онлайн-банка.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.