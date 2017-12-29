Вы вправе установить сотруднику неполные рабочий день и неделю одновременно.

С 29 июня компании могут устанавливать оба режима одновременно — неполные рабочий день и неделю. Такие поправки чиновники внесли в статью 93 ТК РФ (Федеральный закон от 18.06.17 № 125-ФЗ).

Раньше компании считали, что установить можно только один режим. Но комбинированный график был допустим всегда.

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Работодатель обязан установить неполное время по просьбе будущей мамы, родителя, опекуна, попечителя ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет, сотрудника, который ухаживает за больным родственником.

Установить неполное время можно и другим сотрудникам. Изменения запишите в дополнении к трудовому договору.

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