829 декабря

6 августа вступили в силу поправки, которые изменили ПБУ 1/2008. Как теперь компаниям выбирать способ учета операций, если вопрос не раскрыт в ПБУ?

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отвечает:

Компании потребуется самой разработать способ учета.

ПБУ определяет способы учета не для всех фактов хозяйственной деятельности. Если такое событие произошло, компания сама разрабатывает способ учета (п. 7.1 ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н. — Примеч. ред.). При этом нужно использовать последовательно МСФО, федеральные и (или) отраслевые стандарты по аналогичным вопросам и рекомендациями по бухучету.

Отраслевые стандарты разрабатывает ЦБ РФ для кредитных и некредитных финансовых организаций. Рекомендации в области бухгалтерского учета разрабатывает негосударственный регулятор бухучета. На сегодняшний день это фонд «НРБУ БМЦ», который разработал более 80 рекомендаций. Найти их можно на сайте bmcenter.ru.

Последовательное применение означает, что переходить к следующему виду документов можно, когда в документах предыдущего уровня ничего не нашлось. Ведь компании потребуется обосновать, почему она перешла к следующему виду документов.

Есть маленькая хитрость. Начинать поиск нормативных оснований для собственного способа учета стоит как раз с документов самого низшего уровня. Ведь в рекомендациях БМЦ часто написано, на основании каких норм они разработаны. Поэтому если способ учета есть в рекомендациях, то не потребуется искать норму в ПБУ или МСФО.

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