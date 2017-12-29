И до и после изменений ретроспективный пересчет означает одно и то же — пересчет данных за все представленные в отчетности отчетные даты, которые предшествуют году, в котором произошло изменение учетной политики. Пересчитать показатели надо так, будто все прошлые данные были сразу сформированы по новым правилам.

Важная статья:

Опасные заблуждения бухгалтеров об учетной политике

Изменения в пункте 15 ПБУ 1/2008 — технические, уточняющие. Например, фразу «за самый ранний период» заменили на «на самую раннюю отчетную дату». Напомнили, что ретроспективно пересчитать, возможно, потребуется не только статью «Нераспределенная прибыль», но и (или) другие статьи баланса.

Ретроспективный пересчет — сложная и трудоемкая задача. Единственный способ ее избежать — обосновать, что в соответствии с принятым критерием существенности изменения существенно не повлияют на финансовое положение компании и результаты ее деятельности.

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