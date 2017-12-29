Нет, продажу товаров через интернет-магазинов не переводят на вмененку.

Компания вправе перевести на ЕНВД розничную торговлю. То есть продажу товара через магазин или павильон на основе договоров розничной купли-продажи (подп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ). Продажа вне стационарной торговой сети, в том числе через компьютерные сети, не относится к розничной торговле. А значит, продажу через сайт нельзя перевести на вмененку. Это подтверждают и чиновники (письмо Минфина России № 03-11-11/16415 от 24.03.16. — Примеч. ред.).

В то же время если компания на сайте только показывает образцы товара, а покупатель будет рассчитываться и забирать продукцию в стационарном магазине, то такую предпринимательскую деятельность можно перевести на специальный режим (письмо Минфина России № 03-11-11/77 от 07.03.12).

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