Из доходов по всем местам работы.

Если сотрудница на момент наступления страхового случая работает в нескольких организациях, а в двух предшествующих календарных годах была занята как в этих, так и других организациях, она вправе обратиться за пособием по одному из последних мест работы.

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При этом страхователь должен считать пособие из выплат по всем местам работы сотрудницы в расчетном периоде (ч. 2.2 ст. 13, ст. 14 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).