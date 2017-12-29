1229 декабря

Как считать срок давности по компенсации за задержку трудовой книжки?

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Большинство судов считает, что у работника есть 3 месяца с момента увольнения, чтобы взыскать компенсацию. Другие отсчитывают срок с момента выдачи трудовой книжки.

Работники часто тянут с иском, если не получили трудовую книжку в день увольнения. Они ждут несколько месяцев или год и только затем требуют компенсацию за задержку.

Если столкнулись с такой ситуацией, заявляйте о пропуске работником 3-месячного срока давности. Большинство судов встанет на вашу сторону. Если работник не получает трудовую, значит она ему не нужна. Поэтому претендовать на компенсацию он не может.

Учитывайте и противоположную позицию судов, по мнению которых, задержка трудовой — длящееся нарушение. Поэтому 3-месячный срок давности по компенсации начинает течь только после того, как работник получил трудовую книжку.

Чтобы снять ответственность, направляйте работникам уведомление о необходимости получить трудовую или дать согласие на ее отправку почтой (ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ).

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