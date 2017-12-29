Перечислите сотруднику зарплату за рабочий день, после которого он пошел к врачу. Пособие начисляйте со следующего дня.

Сотрудник может отработать весь день, а после обратиться в больницу. Врач по желанию работника укажет, что он освобожден от работы со следующего календарного дня (п. 15 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н). Иначе больничный откроют с даты обращения.

Как оплачивать рабочий день, который совпал с началом нетрудоспособности, в законе не сказано. При этом выплата зарплаты — обязанность работодателя. Поэтому за день, который сотрудник отработал, нужно начислить зарплату. Получить одновременно зарплату и пособие по болезни работник не может. В связи с этим пособие следует выплачивать со следующего дня.

Дополнительно издайте приказ. В нем укажите, что сотруднику открыли больничный в день, когда он работал. В связи с этим за первый день болезни сотруднику начислили зарплату. Данный приказ поможет объяснить ФСС, почему работодатель выплатил пособие за свой счет за 2, а не 3 дня.

Табель заполните следующим образом.

День начала болезни. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ). Поэтому проставьте в табеле код «Я» и сколько часов трудился сотрудник.

День учебы. Независимо от того, какая организация проводит обучение, кадровик вправе отразить в табеле время семинара кодом «ПК». Также можно использовать другое обозначение, если в компании введена своя система кодов. Такой порядок не нарушает закон. Код «ПК» покажет бухгалтеру, что за этот день нужно начислить среднюю зарплату.