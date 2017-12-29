729 декабря

Нужна ли для оформления отпуска по уходу за ребенком до 3-летнего возраста справка от работодателя второго родителя о том, что тот не оформлял данный отпуск? На какое пособие может рассчитывать работник, оформляя отпуск по уходу за ребенком до 3 лет?

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отвечает:

Справка с места работы второго родителя требуется, когда работодатель одновременно оформляет отпуск по уходу за ребенком и назначает пособие. Если работник использует отпуск без пособий, справка не нужна.

Работник, оформляющий отпуск по уходу за ребенком, может рассчитывать на пособие, которое будет выплачиваться ему, пока ребенку не исполнится 1,5 года (ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). Выплаты, произведенные работодателем, возмещает ФСС.

Также во время отпуска по уходу за ребенком работнику полагается ежемесячная компенсация в размере 50 ₽. Ее платят с начала отпуска и пока ребенку не исполнится 3 года (абз. 3 п. 1 Указа Президента РФ от 30.05.1994 № 1110). Данная компенсация не возмещается ФСС (п. 20 Порядка, утв. постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206).

Как правило, отпуск по уходу за ребенком на весь период (до 3 лет), пособие и ежемесячную компенсацию работодатель оформляет на основании одного заявления. Работник подает его после окончания отпуска по беременности и родам. При этом, когда по истечении 1,5 лет работодатель прекращает платить пособие, отпуск по уходу за ребенком продолжается. Закончится отпуск, если работник прервет его досрочно либо использует полностью.

Если же отпуск по уходу за ребенком изначально был оформлен только на 1,5 года, то для последующего оформления отпуска до 3 лет без пособия и (или) ежемесячной компенсации будет достаточно письменного заявления с приложением копии свидетельства о рождении ребенка. В данном случае справка с места работы второго родителя не требуется.

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