Нет, поскольку закон не связывает отпуск за свой счет с днем регистрации брака. Если работник, несмотря на отказ, уйдет в отпуск самовольно, увольнять за прогул рискованно.

Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет сроком до 5 дней в случае заключения брака (абз. 6 ч. 2 ст. 128 ТК РФ). Конфликты возникают из-за сроков использования отпуска и нарушения порядка его оформления.

Отпуск на свадьбу. Чтобы обосновать увольнение за прогул, работодатели заявляют, что работник нарушил процедуру и не подал заявление руководителю. Суды проверяют, действительно ли работник заключил брак, и если да, то занимают его сторону. Главное — у него была уважительная причина отсутствовать и он озвучил ее работодателю. А нарушение процедуры письменного уведомления само по себе — не основание для взыскания (определение Хабаровского краевого суда от 24.06.2015 по делу № 33–3783/2015, решение Кемского городского суда Республики Карелия от 30.11.2016 № 2–655/2016).

Отпуск спустя месяц после свадьбы. Работник женился во время ежегодного отпуска. После его окончания попросил предоставить еще 3 дня в связи с бракосочетанием. Они полагались по коллективному договору. Работодатель отказал, поскольку свадьба состоялась месяц назад. Когда сотрудник не явился на работу, его уволили за прогул.

Суд восстановил работника. Работодатель обязан предоставить отпуск в связи с регистрацией брака (ст. 128 ТК РФ). Нехватка персонала и иные организационные причины — не повод для отказа. Основание для отпуска — заявление работника. Время использования дней отпуска не зависит от работодателя (определение Кемеровского областного суда от 17.08.2012 по делу № 33–7790).