Компания обязана сдавать даже нулевую отчетность. Если в течение квартала не будет движений по счетам и других операций, сдайте единую упрощенную декларацию.

Как только инспекторы включили компанию в ЕГРЮЛ, она стала налогоплательщиком. Все налогоплательщики-организации отчитываются в инспекцию независимо от того, получали они доходы или расходы.

В компании числится всего один сотрудник, поэтому сдать отчетность по налогу на прибыль и страховым взносам вы вправе на бумаге (п. 3 ст. 80, п. 10 ст. 431 НК РФ). Но вот декларацию по НДС даже с нулями нужно отправить по электронке. Все компании сдают отчетность по НДС только в электронном виде (абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ). Это не зависит от численности работников. Значит, потребуется купить электронную подпись или заплатить специализированной организации, которая сдаст отчетность за компанию.

В то же время вы вправе не тратиться, если в течение квартала у компании не будет операций по счетам. Вместо деклараций по налогу на прибыль и НДС можно сдать единую упрощенную декларацию (п. 2 ст. 80 НК РФ). Такую отчетность вы вправе сдать на бумаге (письмо ФНС России от 04.04.14 № ГД-4-3/6132). Срок — не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.