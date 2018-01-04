214 января

У нас в компании проходит сокращение. Предупредили сотрудников, которые попали под увольнение. С одним работником договорились расторгнуть договор до истечения двух месяцев. Надо ли выплачивать ему дополнительную компенсацию? Если да, ее облагать НДФЛ?

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отвечает:

Выплатите компенсацию. Налогом она не облагается.

Работодатель обязан предупредить сотрудника об увольнении в связи с сокращением штата как минимум за два месяца. Если работник не возражает, то с ним можно расторгнуть трудовой договор до истечения срока. В таком случае к выходному пособию сотруднику положена еще одна компенсация — за досрочное расторжение договора (ст. 178, 180 ТК РФ). Размер компенсации — средний заработок за каждый день работы по графику до даты увольнения.

Компенсации, которые связаны с увольнением работников, освобождены от НДФЛ. Выходное пособие не облагается налогом в пределах трех средних заработков (п. 3 ст. 217 НК РФ). Но компенсация за досрочное увольнение — это не выходное пособие. Поэтому такая выплата освобождается от НДФЛ в любом размере. Это подтверждают чиновники (письмо Минфина России от 03.08.17 № 03-04-06/49795).

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