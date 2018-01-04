174 января

У нас розничный продуктовый магазин. Компания закупала для своих работников продукты и платила с расчетного счета. Кассир все пробивала по ККТ, а деньги не брала. Как исправить недостачу?

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отвечает:

Оформите чек с признаком «возврат прихода».

Компания вправе получить оплату по договору розничной купли-продажи от другой организации на расчетный счет. Пробивать в этом случае чек на онлайн-кассе не нужно (п. 9 ст. 2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ).

Вы пробивали чеки, хотя не получали деньги в кассу. Чтобы исправить ошибку, пробейте чеки с признаком «возврат прихода». В них отразите все продукты, которые продали контрагенту-организации. Кассир пусть напишет объяснение, почему не брала деньги. Так советуют поступить налоговики на местах.

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