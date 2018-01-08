128 января

Предприятия и ИП на ЕСХН с 2019 года становятся плательщиками НДС. Но они смогут получить освобождение от НДС. Какие условия нужно для этого выполнить?

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Организации на ЕСХН смогут с 1 января 2019 года получить освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС, если выручка за 2018 год не превысит 100 млн руб.

Речь идет о выручке от предпринимательской деятельности, по которой организация применяет ЕСХН (п. 1 ст. 145 НК). В дальнейшем этот лимит будет снижаться. Например, выручка за 2019 год не должна превышать 90 млн руб.

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