38 января

Как быть с НДС, если предприятие получает из бюджета субсидию на предстоящие или уже понесенные траты?

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отвечает:

Если организация получила субсидию в счет предстоящих покупок, она не принимает к вычету НДС по товарам, работам или услугам, которые оплачивает за счет субсидии.

Если субсидия поступила на компенсацию уже понесенных расходов, нужно восстановить НДС, заявленный к вычету по этим покупкам. Это нужно сделать в периоде получения субсидии. С 2018 года компания должна восстанавливать налог независимо от того, включена сумма НДС в субсидию или нет.

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