28 января

Супруга директора приобрела квартиру. Она получила вычет в 200 тыс. рублей. Потом стала предпринимателем на упрощенке. У нее нет доходов, которые облагаются НДФЛ. Вправе ли директор получить остаток вычета за жену?

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отвечает:

Директор не вправе получить вычет супруги.

«Физик», который купил квартиру, имеет право получить имущественный вычет. Он равен меньшей величине: стоимости квартиры или 2 млн рублей (подп. 3 п. 1, подп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). Право на 2 млн рублей есть у каждого из супругов. Но если у жены недостаточно доходов, чтобы получить вычет, передать его супругу не получится (письмо Минфина России от 10.07.17 № 03-04-05/43616).

Жена директора может получить остаток вычета позже, когда появятся доходы по ставке 13 процентов. Не обязательно выбирать весь вычет сейчас. К тому же остаток можно получить по другой квартире или дому.

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