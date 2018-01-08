88 января

Мы на общей системе. Торгуем в розницу фруктами и овощами. В 2003 году перешли на ЕНВД, но уже в 2004 году перестали платить единый налог и вернулись на общую систему. Месяц назад инспекторы заблокировали расчетный счет в банке. Причина — мы не подавали в 2004 году в инспекцию заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД. Разве это законно?

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отвечает:

Нет, блокировка незаконная.

 Инспекторы вправе заблокировать счет, если компания опоздала с отчетностью, задолжала бюджету, не отправила квитанцию о приеме требования или не наладила связь с налоговой по электронке (ст. 76 НК РФ). Придумывать другие основания для блокировки инспекторы не вправе (письмо Минфина России от 12.01.17 № 03-02-07/1/556.).

К тому же компания не обязана была в 2004 году подавать заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД. Компания прекращала работать на спецрежиме не добровольно, а если переставала подпадать под критерии.

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