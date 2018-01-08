Входной НДС вы не вправе учесть в расходах.

Компания не вправе учесть НДС из чека в расходах, если налог выделен отдельной строкой (письмо Минфина России от 24.01.17 № 03-07-11/3094). В новых кассовых чеках компании обязаны выделять НДС, если платят налог. Если налога в чеке нет и компания на спецрежиме, организация вправе списать всю стоимость покупки в расходы.

В старых кассовых чеках выделять НДС было необязательно. При этом не нужно было выяснять, применяет продавец спецрежим или не прописал налог отдельно по другой причине, всю стоимость из чека можно было учесть в расходах. Но сделать это в вашем случае не получится.

В кассовом чеке, который принес сотрудник, недостаточно реквизитов, чтобы считать его первичным документом. Поэтому на основании чека принять расходы вы не вправе. Вы будете учитывать траты на основании первички — акта выполненных работ. А в этом документе НДС выделен отдельной строкой. Учесть его в расходах не получится, заявить вычет НДС — тоже. Для этого нужен счет-фактура.