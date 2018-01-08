48 января

Наша компания продает продукты питания в розницу на вмененке. У нас три магазина, которые состоят на учете в одной ИФНС Санкт-Петербурга. Один магазин мы закрыли. Как посчитать налог?

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отвечает:

Заплатите налог за дни, в течение которых работал магазин.

Компания на вмененке платит налог по месту учета в качестве плательщика ЕНВД. Вы перечисляете единый налог за все магазины в одну налоговую и отражаете все объекты в одной декларации. Изменения физического показателя учитывают для вмененки с начала месяца, в котором эти изменения произошли (п. 9 ст. 346.29 НК РФ).

В вашем случае вы закрыли магазин, а не просто изменили его площадь. Поэтому применяйте другое правило — посчитайте налог за дни квартала, в течение которых работал магазин (письмо Минфина России от 23.06.17 № 03-11-11/39527).

Подавать в инспекцию заявление по формае ЕНВД-3 не нужно. Ведь вы продолжаете вести деятельность на вмененке. Об изменении показателей для расчета налога инспекторы узнают из декларации. Стоит приложить к отчетности документы, которые подтвердят, что магазин закрылся. Например, акт передачи документов собственнику помещения и пр.

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