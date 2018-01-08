Вы вправе заплатить агентский НДС после окончания квартала, в те же сроки, что и обычный налог. Если вы их не нарушите, пеней и штрафа не будет.

Компания, которая арендует муниципальное имущество, выполняет функции налогового агента по НДС. Из арендной платы она рассчитывает, удерживает и перечисляет в бюджет НДС. За нарушение сроков уплаты налога инспекторы вправе оштрафовать компанию на 20 процентов от НДС, который не заплатила компания, и начислить пени (ст. 123, п. 7 ст. 75 НК РФ).

Особые сроки перечисления НДС действуют только для налоговых агентов, которые оплачивают услуги иностранных компаний (абз. 2 п. 4 ст. 174 НК РФ). Тогда перечисляют налог в тот же день, когда переводят деньги иностранному контрагенту.

Налоговые агенты, которые арендуют муниципальное имущество, платят НДС в те же сроки, что и обычный налог. А именно не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, которые следуют за окончанием отчетного квартала (п. 1 ст. 174 НК РФ).

Вы вправе принять к вычету НДС, который удержали, в том квартале, в котором налог перечислили в бюджет (п. 3 ст. 171 НК РФ). Чтобы заявить вычет раньше, агенты перечисляют налог, не дожидаясь окончания квартала. Это не запрещено.

Если арендуете имущество у унитарных предприятий, то они сами начисляют НДС. Тогда вычет применяют в обычном порядке (письмо ФНС России от 19.10.12 № ЕД-4-3/17737@).