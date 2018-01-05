315 января

Сотрудник ходил в отпуск. Мы удержали с отпускных меньше НДФЛ, чем нужно. Вправе ли мы удержать разницу с зарплаты работника?

Тема:

отвечает:

Разницу удержите с ближайшей денежной выплаты.

Компания удерживает НДФЛ в день, когда выдает доход. Если не удержать деньги в срок, инспекторы вправе оштрафовать компанию на 20 процентов от суммы, которую не удержали (ст. 123 НК РФ). Даже если позже вы исправите ошибку, штрафа избежать не удастся.

Начислять пени на разницу инспекторы не вправе. Ведь, раз компания не удержала налог, долг перед бюджетом не возник (письмо ФНС России от 04.08.15 № ЕД-4-2/13600). Тем не менее ошибку нужно исправить.

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