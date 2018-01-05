Разницу удержите с ближайшей денежной выплаты.

Компания удерживает НДФЛ в день, когда выдает доход. Если не удержать деньги в срок, инспекторы вправе оштрафовать компанию на 20 процентов от суммы, которую не удержали (ст. 123 НК РФ). Даже если позже вы исправите ошибку, штрафа избежать не удастся.

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Начислять пени на разницу инспекторы не вправе. Ведь, раз компания не удержала налог, долг перед бюджетом не возник (письмо ФНС России от 04.08.15 № ЕД-4-2/13600). Тем не менее ошибку нужно исправить.

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