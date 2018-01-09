189 января

Можно ли списывать регулярные платежи за консалтинг?

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отвечает:

Инспекторы могут снять вычеты и расходы, если компания перечисляет абонентскую плату за консультации юристам или другим экспертам.

Проверяющие считают, что плата не зависит от объема услуг. А значит, расходы необоснованны. Чтобы обезопасить расходы, составьте заявки на консультации. Иначе защититься получится только в суде (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.07.17 № Ф09-3363/17).

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