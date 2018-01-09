Зависит от вида налогов, которые будут проверять.

Инспекторы будут доказывать обстоятельства из статьи 54.1 НК РФ при проведении камеральных проверок деклараций, которые компании представят после 19 августа, и выездных проверок, которые назначены также после 19 августа. Новый пункт 2 статьи 54.1 НК РФ в отношении налога на прибыль инспекторы будут применять начиная с проверок за 2018 год, а по НДС — при проверке четвертого квартала 2017 года.

Важная статья:

Коллеги путаются в расчетах по однодневным командировкам и обычным

В то же время правила новой статьи, которые улучшают положение компаний, налоговики будут применять уже сейчас. В частности, на проверках перестанут снимать расходы и вычеты из-за подписей неустановленных лиц и нарушений контрагентов.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>