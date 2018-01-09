209 января

Достаточно ли проверить контрагента через сервисы ФНС, чтобы убедиться в надежности?

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отвечает:

Нет, недостаточно.

Информация с бесплатных сервисов ФНС служит только одним из источников сведений об организации. Ее недостаточно, чтобы принять решение, заключать с покупателем сделку или нет. К тому же все однодневки есть в госреестре.

Чтобы убедиться в надежности контрагента, соберите сведения, которые подтвердят, что он может исполнить сделку. Подтвердите, что у контрагента есть персонал, оборудование и другие ресурсы. То есть нужно доказать, что контрагент фактически мог исполнить сделку.

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