Нет, недостаточно.

Информация с бесплатных сервисов ФНС служит только одним из источников сведений об организации. Ее недостаточно, чтобы принять решение, заключать с покупателем сделку или нет. К тому же все однодневки есть в госреестре.

Важная статья:

Не дадим инспектору документы контрагента

Чтобы убедиться в надежности контрагента, соберите сведения, которые подтвердят, что он может исполнить сделку. Подтвердите, что у контрагента есть персонал, оборудование и другие ресурсы. То есть нужно доказать, что контрагент фактически мог исполнить сделку.

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