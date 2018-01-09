Да, конечно.

Вы заполнили недостоверные сведения на сотрудника. Это нужно исправить.

Заполните два новых раздела 3 (письмо ФНС России от 28.06.17 № БС-4-11/12446@). В первом — продублируйте сведения из подраздела 3.1, в котором были ошибки. То есть вновь заполните ошибочный ИНН и другие данные сотрудника. В суммовых показателях подраздела 3.2 поставьте нули, то есть в строках 210–250, 280–300 (письмо ФНС России от 18.07.17 № БС-4-11/14022@.).

В остальных показателях поставьте прочерки или оставьте их пустыми, если оформили отчет на компьютере. По строке 010 запишите номер корректировки «1--». Во втором разделе 3 тоже поставьте номер корректировки «1--». В подразделе 3.1 заполните персональные данные без ошибок, а в подразделе 3.2 отразите выплаты и взносы.