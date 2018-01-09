Вы будете отвечать за ошибки в учете даже в должности рядового бухгалтера.

По закону бухгалтерскую отчетность подписывает руководитель. Но это не значит, что он один за все в ответе. Если в учете ошибки, отвечать будет как директор, так и бухгалтер. Даже если бухгалтер не главный, но именно он организует учет в компании, избежать ответственности не получится (п. 7 постановления Пленума ВС РФ от 28.12.06 № 64). Простой бухгалтер все равно будет отвечать за ошибки в учете (ст. 15.11 КоАП РФ).

Есть способ избежать ответственности, если в каких-то моментах вы не согласны с руководителем. Для этого по каждой спорной ситуации просите директора выпустить приказ, на основании которого он под собственную ответственность потребует вести учет его методом (ч. 8 ст. 7 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ).

Впрочем, приказ не защищает бухгалтера от уголовной ответственности. Если бухгалтер станет выполнять требования даже по распоряжению директора, его могут привлечь как соучастника (ст. 33 УК РФ).