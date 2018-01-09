Сотрудник не вправе требовать дополнительный выходной.

Компания вправе установить сотруднику суммированный учет времени, чтобы уменьшить затраты на оплату переработок и отрегулировать рабочее время в течение года. В этом случае норму времени работодатель распределяет на весь учетный период — месяц, квартал, год или другой период. Распорядок и время работы записывают в графике (ч. 1 ст. 104 ТК РФ).

Если сотрудник работал по графику в выходной день, то такую работу включают в норму рабочего времени за учетный период. Время оплачивают в двойном размере (ч. 1 ст. 153 ТК РФ). Но права на выходной у сотрудника нет (разд. 5 Рекомендаций Роструда, утв. протоколом заседания № 1 от 02.06.14). Так же считают суды в некоторых регионах (определение Московского городского суда от 24.03.15 № 4г/8–745).