249 января

В начале года приняли на работу новичка. Установили суммированный учет рабочего времени. По графику сотрудник будет работать в субботу. Работник просит заменить двойную оплату за работу в выходной на день отдыха. Должны ли мы выполнить просьбу?

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отвечает:

Сотрудник не вправе требовать дополнительный выходной.

Компания вправе установить сотруднику суммированный учет времени, чтобы уменьшить затраты на оплату переработок и отрегулировать рабочее время в течение года. В этом случае норму времени работодатель распределяет на весь учетный период — месяц, квартал, год или другой период. Распорядок и время работы записывают в графике (ч. 1 ст. 104 ТК РФ).

Если сотрудник работал по графику в выходной день, то такую работу включают в норму рабочего времени за учетный период. Время оплачивают в двойном размере (ч. 1 ст. 153 ТК РФ). Но права на выходной у сотрудника нет (разд. 5 Рекомендаций Роструда, утв. протоколом заседания № 1 от 02.06.14). Так же считают суды в некоторых регионах (определение Московского городского суда от 24.03.15 № 4г/8–745).

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