Пособие за второй месяц выдайте, если сотрудники не найдут новое место.

Работодатель обязан выплатить сотрудникам пособия, если они увольняются по сокращению штата. Работникам положена выплата за три месяца, но в день увольнения компания вправе выдать только один средний заработок (ст. 178 ТК РФ).

Пособие за второй и третий месяцы положено сотрудникам, если они не нашли новую работу. Чтобы получить выплату за второй месяц, бывшему работнику достаточно предъявить трудовую книжку.

Выплата за третий месяц поиска работы положена, если сотрудник встал на учет в службе занятости в течение двух недель после увольнения. Это бывший работник подтвердит справкой из службы.

Срок для взыскания долга по выплатам — один год (ст. 392 ТК РФ). Поэтому компания обязана оплатить бывшему сотруднику второй и третий месяцы поиска работы, если он обратился за деньгами в течение года со дня установленного срока выплаты пособия.