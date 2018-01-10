Вы вправе определить срок полезного использования актива по технической документации.

В налоговом учете компания амортизирует актив в течение строка полезного использования. Его определяют по Классификации основных средств (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1). Если вашего оборудования нет в классификаторе, попробуйте определить группу по укрупненному коду.

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Для старых активов берите любой срок амортизации

Первые три цифры в Классификации основных средств — код вида актива. А следующие цифры — коды продукции. Поэтому подберите код актива в классификаторе продукции (утв. приказом Росстандарта от 31.01.14 № 14-ст). Код аппаратуры для записи — 26.40.3. В Классификации основных средств такого кода нет. Значит, определите срок использования по технической документации или рекомендациям производителя (письмо Минфина России от 22.03.17 № 03-03-06/1/16322).

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