Да, спишите расходы с учетом налога.

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Исключать ли выходные из командировки

Компания вправе учесть расходы на проживание в командировке, в том числе заграничной (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). В списке командировочных расходов не назван иностранный НДС, но перечень открыт (подп. 49 п. 1 ст. 264НК РФ). Кроме того, компания возмещает всю стоимость расходов на проживания вместе с налогом. А предъявить к вычету иностранный НДС нельзя.

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