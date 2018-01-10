2010 января 2018

Директор ездил в командировку в Финляндию. В бухгалтерию он принес счет на проживание из отеля. В счете отдельно выделена сумма иностранного НДС. Вправе ли мы списать расходы с учетом налога?

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отвечает:

Да, спишите расходы с учетом налога.

Компания вправе учесть расходы на проживание в командировке, в том числе заграничной (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). В списке командировочных расходов не назван иностранный НДС, но перечень открыт (подп. 49 п. 1 ст. 264НК РФ). Кроме того, компания возмещает всю стоимость расходов на проживания вместе с налогом. А предъявить к вычету иностранный НДС нельзя.

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