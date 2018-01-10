Производим квас. Заключили договор с поставщиком, по которому мы должны перечислить аванс за поставку ячменя. На расчетном счете компании не хватает денег, но у нас есть покупатель-должник. Решили попросить его в счет своего долга перечислить за нас аванс. Он перевел предоплату. Сырье получили и уже используем в производстве. Мы можем списать расходы на покупку этого товара? Мы используем метод начисления.
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