1110 января 2018

Производим квас. Заключили договор с поставщиком, по которому мы должны перечислить аванс за поставку ячменя. На расчетном счете компании не хватает денег, но у нас есть покупатель-должник. Решили попросить его в счет своего долга перечислить за нас аванс. Он перевел предоплату. Сырье получили и уже используем в производстве. Мы можем списать расходы на покупку этого товара? Мы используем метод начисления.

Темы:

отвечает:

Вы вправе учесть расходы на поставку товара, когда передали ячмень в производство (п. 2 ст. 272 НК РФ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.