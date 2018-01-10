Вы вправе вообще отказаться от журналов кассира.

С 1 июля компании работают на онлайн-кассах, которые передают данные обо всех покупках в налоговую. Касса хранит все отчеты, и налоговики получают их по интернету. Поэтому новый порядок не требует вести журналы кассиров и другие документы, которые компании оформляли для обычной ККТ (письмо Минфина России от 21.07.17 № 03-01-15/46715).

С 2013 года компании сами утверждают формы первичных документов. Если вы разработали свой собственный журнал кассира или прописали в учетной политике, что применяете унифицированную форму, откажитесь от документов. Для этого внесите изменения в политику в связи с новыми правилами работы с кассами.

Компания не вправе отказаться от кассовой книги и кассовых документов — приходных и расходных ордеров. Если этих документов не будет, налоговики оштрафуют компанию на 50 тыс. рублей, а директора на 5 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ).